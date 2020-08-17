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Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию "БРСМ Нафта" и тысячи рабочих мест - 5 канал

Экорейдер Куфтырев пытается уничтожить компанию "БРСМ Нафта" и тысячи рабочих мест - 5 канал

Киев • УНН

 • 19370 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Экорейдер Павел Куфтырев при помощи карманной общественной организации спекулирует на Васильковской трагедии и пытается уничтожить тысячи рабочих мест. Об этом говорится в расследовании программы "Особистий погляд" на 5 канале, передает УНН.

Напомним, пожар на нефтебазе в селе Крячки под Киевом произошел 8 июня 2015 года. Спустя 2,5 года после трагедии общественная организация "Фонд преодоления последствий Васильковской трагедии" подала иск от 3 тысяч жителей Василькова (находится в 8 км от места пожара) на сумму 1,3 млрд грн.

По данным 5 канала, за фондом стоит Павел Куфтырев — адвокат, подручный Игоря Коломойского и Михаила Кипермана, фигурант многочисленных рейдерских захватов. "Фонд отчаянно искал якобы пострадавших от трагедии. Людям обещали золотые горы (по 500 тыс. грн компенсации — ред.) и настойчиво склоняли вступить в организацию", — рассказал бывший участник Фонда Виталий Рыженко.

Заручившись поддержкой обманутых людей, фейковыми экспертизами и связями в судах Фонд Куфтырева стал забрасывать исками собственника горевшей нефтебазы, а также другие нефтекомпании, не имеющие к нефтебазе и пожару никакого отношения. С 18-го раза иск приняла к рассмотрению судья Деснянского райсуда Ирина Галась.

Чтобы организации Куфтырева не пришлось выплачивать 600 тыс. грн судебного сбора, она определила иск как неимущественный и открыла производство, по которому суд арестовал имущество 55 компаний якобы из пула собственника нефтебазы. Позже та же судья наложила арест еще на 6 компаний и удовлетворила ходатайство об увеличении исковых требований до 2,7 млрд грн.

Юристы и эксперты называют этот процесс примером экорейдерства. Таким образом злоумышленники блокируют работу бизнеса и принуждают его договариваться. "Куфтырев имеет определенные связи с СБУ. И это объясняет все. Почему, казалось бы, такая незначительная организация имеет такую власть. И над нею не совершается госконтроль", — рассказал политический эксперт Алексей Рожнов.

Широкую известность Куфтырев приобрел после журналистского расследования о работе ресторана "Велюр" во время карантина. Он был едва ли не самым частым посетителем: встречался, в том числе, с сотрудником контрразведки СБУ Евгением Сытником.

По данным СМИ, ранее Куфтырев фигурировал в рейдерских захватах фармкомпании "Дарница", Киевской фабрики технических бумаг, Украгрожитлопобутбуд, комплекса "Агромас", Николаевского глиноземного завода, который Куфтырев рейдерит интересах одного из лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина. Давление нефтебизнес, в результате которого тысячи людей могут остаться без работы, Куфтырев осуществляет со своим помощником Алексеем Французом под прикрытием депутатов Верховной Рады Олега Бондаренко и Александра Мережко.

В настоящий момент в Министерстве юстиции обжалуют устав Фонда, а Высшая рада правосудия рассмотрит жалобу на действия судьи Галась.

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