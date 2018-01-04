“Е-Здоров’я”: у ЗСУ запровадять систему електронних записів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У Збройних Силах України буде запроваджено систему електронних записів комплекс "е-Здоров’я". Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.
"Підписано наказ Міністерства оборони України "Про приймання елементів програмного забезпечення, телекомунікаційного, серверного обладнання, автоматизованих робочих місць та документації комплексу "е-Здоров’я", розробником якого було Головне військово-медичне управління спільно з медичним напрямом Проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України", - повідомили в прес-службі.
Відповідно до наказу комплекс "е-Здоров’я" буде закріплено на праві оперативного управління за Національним військово-медичним клінічним центром "Головний військовий клінічний госпіталь", Запорізьким військовим госпіталем та Головним управління зв’язку та інформаційних систем Генерального штабу Збройних Сил України до кінця березня 2018 року.
В Міноборони додали, що впровадження системи електронних записів пацієнта сприятиме підвищенню якості медичного забезпечення Збройних Сил України.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 3 січня, в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) не було зафіксовано втрат серед українських військових.