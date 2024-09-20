Джихадисти вбили десятки людей у Малі: атаки на військові об’єкти
Київ • УНН
У Малі від 77 до 100 людей загинули, 255 поранені внаслідок серії нападів джихадистів. Атаки були спрямовані на військовий навчальний центр та аеропорт столиці, відповідальність взяло угруповання, пов'язане з "Аль-Каїдою".
У Малі десятки людей загинули в результаті серії нападів, здійснених джихадистським угрупованням. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За інформацією, кількість жертв коливається від 77 до 100 осіб. Крім того, щонайменше 255 людей отримали поранення під час даних атак.
Нагадаємо
Напади, що розпочалися у вівторок, були спрямовані на навчальний центр військової поліції та аеропорт столиці. Відповідальність за ці атаки взяло на себе угруповання, пов'язане з терористичною організацією "Аль-Каїда".
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