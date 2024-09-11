Втрата ветеранів вагнеру у засідці в Малі стала невдачею російської кампанії в Африці - Reuters

Серед десятків найманців "вагнера", які загинули у Малі в липні, були російські ветерани війни, які пройшли бойові дії в Україні, Лівії та Сирії. Про це Reuters пише з посиланням на інтерв'ю з їх родичами та оглядом соціальних медіа, передає УНН.

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Видання пише, що втрата досвідчених бійців викриває небезпеки, з якими стикаються російські найманці, що працюють на військові хунти в Малі, Буркіна-Фасо і Нігері.

Поразка в Малі викликає сумніви в тому, що москва, яка визнала, що фінансує "вагнер" і включила багатьох його бойовиків до складу сил міністерства оборони, зможе досягти більшого, ніж західні війська і війська ООН.

Reuters ідентифікувало 23 бійців, які зникли безвісти, і ще двох, які потрапили в полон до туарегів у Малі. Деякі з них пережили облогу Бахмута в Україні, інші служили в Лівії, Сирії та інших країнах. Принаймні один з них колишній російський солдат. 23 зниклих безвісті "вагнерівців" ідентифікували через родичів, які писали в офіційній чат "вагнера" в Telegram, звіряючи імена з акаунтами в соціальних мережах, загальнодоступними даними і програмним забезпеченням для розпізнавання облич. Всі родичі отримали дзвінки від рекрутерів "вагнера" 6 серпня, щоб повідомити, що їхні чоловіки зникли безвісти, йдеться в повідомленні в групі.

Одна з родичок загиблого "вагнерівця" розповіла Reuters, що її сина у 2022 році завербували у в'язниці, де він відбував покарання за наркотики. Він воював в Україні, потім поїхав до Африки, щоб приєднатися до свого колишнього командира. Серед найдосвідченіших чоловіків виявився 48-річний олександр лазарєв, ветеран російської армії, який брав участь у війнах проти чеченських сепаратистів у 1990-х і 2000-х роках, судячи з постів його дружини на каналі вагнера.

Reuters не змогло підтвердити загальну кількість втрат серед "вагнерівців". На одному відео, з більш ніж 20, надісланих Reuters представником повстанців-туарегів, видно щонайменше 47 тіл, переважно білих чоловіків, у військовій формі, що лежать у пустелі. Reuters перевірило місце і дату зйомки відео.

Програмне забезпечення для розпізнавання облич було використано для ідентифікації ще двох чоловіків, захоплених туарегами, на основі фотографій і відео з місця засідки, опублікованих туарезькими джерелами. Туарегські повстанці розмістили відео та фотографії двох полонених у соціальних мережах. Мохамед Ельмаулуд Рамадан, речник повстанського альянсу, підтвердив, що чоловіки перебували в полоні повстанців станом на кінець серпня.

Нагадаємо

Після смерті пригожина в серпні минулого року співробітникам "вагнера" було запропоновано приєднатися до новоствореної групи під назвою африканський корпус" при міністерстві оборони рф.

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