Потеря ветеранов вагнера в засаде в Мали стала неудачей российской кампании в Африке - Reuters

Среди десятков наемников "вагнера", погибших в Мали в июле, были российские ветераны войны, которые прошли боевые действия в Украине, Ливии и Сирии. Об этом Reuters пишет со ссылкой на интервью с их родственниками и обзором социальных медиа, передает УНН.

Детали

Издание пишет, что потеря опытных бойцов разоблачает опасности, с которыми сталкиваются российские наемники, работающие на военные хунты в Мали, Буркина-Фасо и Нигере.

Поражение в Мали вызывает сомнения в том, что москва, которая признала, что финансирует "вагнер" и включила многих его боевиков в состав сил министерства обороны, сможет достичь большего, чем западные войска и войска ООН.

Reuters идентифицировало 23 бойцов, пропавших без вести, и еще двух, которые попали в плен к туарегам в Мали. Некоторые из них пережили осаду Бахмута в Украине, другие служили в Ливии, Сирии и других странах. По крайней мере один из них бывший российский солдат. 23 пропавших без вести "вагнеровцев" идентифицировали через родственников, которые писали в официальной чат "вагнера" в Telegram, сверяя имена с аккаунтами в социальных сетях, общедоступными данными и программным обеспечением для распознавания лиц. Все родственники получили звонки от рекрутеров "вагнера" 6 августа, чтобы сообщить, что их мужья пропали без вести, говорится в сообщении в группе.

Одна из родственниц погибшего "вагнеровца" рассказала Reuters, что ее сына в 2022 году завербовали в тюрьме, где он отбывал наказание за наркотики. Он воевал в Украине, потом поехал в Африку, чтобы присоединиться к своему бывшему командиру. Среди самых опытных мужчин оказался 48-летний Александр Лазарев, ветеран российской армии, который участвовал в войнах против чеченских сепаратистов в 1990-х и 2000-х годах, судя по постам его жены на канале вагнера.

Reuters не смогло подтвердить общее количество потерь среди "вагнеровцев". На одном видео, из более чем 20, присланных Reuters представителем повстанцев-туарегов, видно по меньшей мере 47 тел, преимущественно белых мужчин, в военной форме, лежащих в пустыне. Reuters проверило место и дату съемки видео.

Программное обеспечение для распознавания лиц было использовано для идентификации еще двух мужчин, захваченных туарегами, на основе фотографий и видео с места засады, опубликованных туарегскими источниками. Туарегские повстанцы разместили видео и фотографии двух пленных в социальных сетях. Мохамед Эльмаулуд Рамадан, представитель повстанческого альянса, подтвердил, что мужчины находились в плену повстанцев по состоянию на конец августа.

Напомним

После смерти пригожина в августе прошлого года сотрудникам "вагнера" было предложено присоединиться к новосозданной группе под названием "африканский корпус" при министерстве обороны рф.

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