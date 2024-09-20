Джихадисты убили десятки людей в Мали: атаки на военные объекты

В Мали десятки людей погибли в результате серии нападений, совершенных джихадистской группировкой. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По информации, количество жертв колеблется от 77 до 100 человек. Кроме того, по меньшей мере 255 человек получили ранения во время данных атак.

Напомним

Нападения, начавшиеся во вторник, были направлены на учебный центр военной полиции и аэропорт столицы. Ответственность за эти атаки взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией "Аль-Каида".

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