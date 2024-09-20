Джихадисты убили десятки людей в Мали: атаки на военные объекты
Киев • УНН
В Мали от 77 до 100 человек погибли, 255 ранены в результате серии нападений джихадистов. Атаки были направлены на военный учебный центр и аэропорт столицы, ответственность взяла группировка, связанная с «Аль-Каидой».
В Мали десятки людей погибли в результате серии нападений, совершенных джихадистской группировкой. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
По информации, количество жертв колеблется от 77 до 100 человек. Кроме того, по меньшей мере 255 человек получили ранения во время данных атак.
Напомним
Нападения, начавшиеся во вторник, были направлены на учебный центр военной полиции и аэропорт столицы. Ответственность за эти атаки взяла на себя группировка, связанная с террористической организацией "Аль-Каида".
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