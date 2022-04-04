Джонсон закликає Шольца посилити тиск на Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем має намір закликати його посилити санкції щодо росії, пише Times. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Шольц у п'ятницю здійснить свій перший візит до Лондона з моменту вступу на посаду канцлера. Очікується, що Джонсон закликає його посилити дипломатичний, економічний та військовий тиск на росію.
Сам Шольц напередодні заявив, що країни ЄС запровадять новий пакет санкцій проти москви найближчими днями.
За його словами, наслідки обмежень відчують російський президент володимир путін та ті, хто його підтримує.
Додамо
ЄС готує нові санкції проти росії у відповідь на вбивства мирних жителів під Києвом.
Нагадаємо
Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, ЄС має конфіскувати всі російські активи у своїх західних банках, а також активи російських олігархів, а також негайно розірвати всі торгові відносини з росією та вимагає негайно скликати саміт ЄС щодо злочинів росії в Україні.