ЄС готує нові санкції проти росії у відповідь на вбивства мирних жителів під Києвом

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Нові заходи, які пропонуються деякими членами ЄС, включають додаткові індивідуальні санкції, заборону на вхід російських суден у порти країн ЄС, нові експортні обмеження та заборону експорту російських енергоносіїв, чого давно добивається Україна.

Як зазначив у зв'язку з цим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, "купувати у росії нафту та газ – значить фінансувати військові злочини".

Нагадаємо

Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилася від імпорту російського газу.