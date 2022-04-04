ЄС готує нові санкції проти росії у відповідь на вбивства мирних жителів під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. ЄС готується ухвалити додаткові санкції проти москви на тлі повідомлень про звірства російських військ, скоєних під час відступу від Києва. Про це повідомляє УНН з посиланнм на ВВС.
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Нові заходи, які пропонуються деякими членами ЄС, включають додаткові індивідуальні санкції, заборону на вхід російських суден у порти країн ЄС, нові експортні обмеження та заборону експорту російських енергоносіїв, чого давно добивається Україна.
Як зазначив у зв'язку з цим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, "купувати у росії нафту та газ – значить фінансувати військові злочини".
Нагадаємо
Литва стала першою країною ЄС, яка повністю відмовилася від імпорту російського газу.