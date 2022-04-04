ЕС готовит новые санкции против россии в ответ на убийства мирных жителей под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. ЕС готовится принять дополнительные санкции против москвы на фоне сообщений о зверствах российских войск, совершенных во время отступления от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Подторбности
Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт российских энергоносителей, чего давно добивается Украина.
Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления”.
Напомним
Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от импорта российского газа.