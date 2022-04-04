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ЕС готовит новые санкции против россии в ответ на убийства мирных жителей под Киевом

Киев • УНН

 • 108844 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. ЕС готовится принять дополнительные санкции против москвы на фоне сообщений о зверствах российских войск, совершенных во время отступления от Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

ЕС готовит новые санкции против россии в ответ на убийства мирных жителей под Киевом

Подторбности

Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт российских энергоносителей, чего давно добивается Украина.

Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления”.

Напомним

Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от импорта российского газа.

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