ЕС готовит новые санкции против россии в ответ на убийства мирных жителей под Киевом

Подторбности

Новые меры, которые предлагаются некоторыми членами ЕС, включают дополнительные индивидуальные санкции, запрет на вход российских судов в порты стран ЕС, новые экспортные ограничения и запрет на экспорт российских энергоносителей, чего давно добивается Украина.

Как отметил в связи с этим министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, "покупать у России нефть и газ – значит финансировать военные преступления”.

Напомним

Литва стала первой страной ЕС, полностью отказавшейся от импорта российского газа.