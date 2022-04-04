Джонсон призывает Шольца усилить давление на россию

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Шольц в пятницу совершит свой первый визит в Лондон с момента вступления в должность канцлера. Ожидается, что Джонсон призовет его усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на россию.

Сам Шольц накануне заявил, что страны ЕС введут новый пакет санкций против москвы в ближайшие дни. По его словам, последствия ограничений почувствуют российский президент владимир путин и те, кто его поддерживает.

Добавим

ЕС готовит новые санкции против россии в ответ на убийства мирных жителей под Киевом.

Напомним

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что ЕС должен конфисковать все российские активы в своих западных банках, а также активы российских олигархов, а также немедленно разорвать все торговые отношения с россией и требует немедленно созвать саммит ЕС по преступлениям россии в Украине.