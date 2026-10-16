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Джеймс Макевой розкрив, який фільм приніс йому "божевільний" гонорар

Київ • УНН

 • 3220 перегляди

Джеймс Макевой відверто розповів, що стабільно отримує відрахування за один зі своїх фільмів. За його словами, перший чек надійшов уже після прем’єрних вихідних.

Джеймс Макевой розкрив, який фільм приніс йому "божевільний" гонорар
Фото: Everett Collection

Актор Джеймс Макевой відверто розповів про свої гонорари, у тому числі про те, за який проєкт йому заплатили "божевільні" відрахування. Про це УНН пише з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

У недавньому інтерв'ю у подкасті Happy Sad Confused актор визнав, що, хоча його прибуток від відрахувань зазвичай нестабільний, він не може сказати цього про фільм режисера М. Найт Ш'ямалана "Спліт" (Split) 2016 року.

"Єдиний фільм, за який мені платять справді стабільно, — це "Спліт", — сказав він ведучому. — Ну, я думаю, його зняли приблизно за 6 мільйонів доларів або близько того. Допустимо, вони витратили 30 мільйонів доларів на рекламу, а за перші вихідні ми заробили 40 мільйонів".

"Отже, ми були в прибутку. Тому наш перший чек із відрахуваннями прийшов наприкінці перших вихідних. Це було безумство", - додав Макевой.

Фільм "Спліт" розповідає про трьох дівчат, які намагаються втекти після викрадення чоловіком (Макевой), з діагнозом 23 різних особистостей. Він також повторив цю роль у фільмі "Скло" (Glass) 2019 року.

Актор, який зіграв у "Спокуті" (Atonement), похвалив Ш'ямалана, назвавши його "дуже розумним у багатьох сенсах".

"Найбільше мене вразила його підготовленість, тому що, знаєте, він зняв цей фільм і "Скло" з неймовірно скромним бюджетом і був дуже зосереджений", - сказав він, додавши, що режисер максимально використав знімальний час, "будучи неймовірно добре підготовленим" і "підтримуючи зв'язок зі знімальною групою".

Хоча Макевой отримав відрахування від "Спліту", він також визнав, що "не отримує надто багато грошей від [фільму 2008 року] "Особливо небезпечний" (Wanted)".

"У вас завжди є хороші відрахування, і вони прописані у вашому контракті, ви отримуєте відрахування тут і там. Я дуже рідко бачу щось від чогось, - додав він. - Іноді трапляються чеки на пару сотень фунтів, а іноді - на 25 центів, і ти думаєш: буквально коштує дорожче, ніж мій чек".

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Юлія Шрамко

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