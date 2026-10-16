Джеймс Макэвой раскрыл, какой фильм принёс ему "безумный" гонорар

Фото: Everett Collection

Актёр Джеймс Макэвой откровенно рассказал о своих гонорарах, в том числе о том, за какой проект ему выплатили "безумные" отчисления. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

В недавнем интервью в подкасте Happy Sad Confused актёр признал, что, хотя его доход от отчислений обычно нестабилен, он не может сказать этого о фильме режиссёра М. Найта Шьямалана "Сплит" (Split) 2016 года.

"Единственный фильм, за который мне платят действительно стабильно, — это "Сплит", — сказал он ведущему. — Ну, я думаю, его сняли примерно за 6 миллионов долларов или около того. Допустим, они потратили 30 миллионов долларов на рекламу, а за первые выходные мы заработали 40 миллионов".

"Итак, мы были в прибыли. Поэтому наш первый чек с отчислениями пришёл в конце первых выходных. Это было безумие", — добавил Макэвой.

Фильм "Сплит" рассказывает о трёх девушках, которые пытаются сбежать после похищения мужчиной (Макэвоем) с диагнозом "23 различные личности". Он также повторил эту роль в фильме "Стекло" (Glass) 2019 года.

Актёр, сыгравший в "Искуплении" (Atonement), похвалил Шьямалана, назвав его "очень умным во многих отношениях".

"Больше всего меня впечатлила его подготовленность, потому что, знаете, он снял этот фильм и "Стекло" с невероятно скромным бюджетом и был очень сосредоточен", — сказал он, добавив, что режиссёр максимально использовал съёмочное время, "будучи невероятно хорошо подготовленным" и "поддерживая связь со съёмочной группой".

Хотя Макэвой получил отчисления от "Сплита", он также признал, что "не получает слишком много денег от [фильма 2008 года] "Особо опасен" (Wanted)".

"У вас всегда есть хорошие отчисления, и они прописаны в вашем контракте, вы получаете отчисления здесь и там. Я очень редко вижу что-то от чего-либо, — добавил он. — Иногда приходят чеки на пару сотен фунтов, а иногда — на 25 центов, и ты думаешь: это буквально стоит дороже, чем мой чек".

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