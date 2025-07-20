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Джейк Ларсон, ветеран Другої світової війни, який став зіркою TikTok, помер у віці 102 років

Київ • УНН

 • 890 перегляди

Американський ветеран Другої світової війни Джейк Ларсон, відомий як "Папа Джейк" у TikTok, помер у віці 102 років. Він брав участь у висадці союзницьких військ у Нормандії та ділився своїм досвідом.

Джейк Ларсон, ветеран Другої світової війни, який став зіркою TikTok, помер у віці 102 років

Американський ветеран війни Джейк Ларсон, який брав участь у висадці союзницьких військ у Нормандії, помер у віці 102 років. Відомий як "Папа Джейк" у TikTok, він тривалий час ділився своїм досвідом Другої світової війни. Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Джейк Ларсон, ветеран Другої світової війни та зірка соціальних мереж, відомий як "Тато Джейк". Про це написала його онука у суботу у своїх акаунтах у соціальних мережах. Ларсону було 102 роки.

Наш улюблений тато Джейк помер 17 липня у віці 102 років. Будь ласка, знайте, що він пішов мирно і навіть розповідав жарти до самого кінця

 – написала його онука Маккаела Ларсон у публікаціях.

Довідка

Ларсон народився в Міннесоті в 1922 році. Під час війни перебував у Північній Ірландії, де допомагав планувати День "Д" - операцію, яка мала звільнити Європу з лап нацистської Німеччини. Ларсон був присутній при висадці союзників на пляжі Омаха 6 червня 1944 року. Йому вдалося пережити атаку німецьких кулеметників, він залишився неушкодженим.

У наступні роки він кілька разів повертався до Нормандії, щоб відзначити річницю вторгнення.

Ми зобов’язані вшанувати цих хлопців, які дали нам можливість жити

– сказав він на американському військовому кладовищі під час свого останнього візиту в червні цього року.  

Нагадаємо

На церемонії у Франції глави західних держав вшанували пам'ять про висадку союзників у Нормандії в роки Другої світової війн

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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