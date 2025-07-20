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Джейк Ларсон, ветеран Второй мировой войны, ставший звездой TikTok, умер в возрасте 102 лет

Киев • УНН

 • 542 просмотра

Американский ветеран Второй мировой войны Джейк Ларсон, известный как «Папа Джейк» в TikTok, умер в возрасте 102 лет. Он участвовал в высадке союзных войск в Нормандии и делился своим опытом.

Джейк Ларсон, ветеран Второй мировой войны, ставший звездой TikTok, умер в возрасте 102 лет

Американский ветеран войны Джейк Ларсон, участвовавший в высадке союзнических войск в Нормандии, умер в возрасте 102 лет. Известный как "Папа Джейк" в TikTok, он долгое время делился своим опытом Второй мировой войны. Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Джейк Ларсон, ветеран Второй мировой войны и звезда социальных сетей, известный как "Папа Джейк". Об этом написала его внучка в субботу в своих аккаунтах в социальных сетях. Ларсону было 102 года.

Наш любимый папа Джейк умер 17 июля в возрасте 102 лет. Пожалуйста, знайте, что он ушел мирно и даже рассказывал шутки до самого конца

 – написала его внучка Маккаэла Ларсон в публикациях.

Справка

Ларсон родился в Миннесоте в 1922 году. Во время войны находился в Северной Ирландии, где помогал планировать День "Д" - операцию, которая должна была освободить Европу из лап нацистской Германии. Ларсон присутствовал при высадке союзников на пляже Омаха 6 июня 1944 года. Ему удалось пережить атаку немецких пулеметчиков, он остался невредимым.

В последующие годы он несколько раз возвращался в Нормандию, чтобы отметить годовщину вторжения.

Мы обязаны почтить этих ребят, которые дали нам возможность жить

– сказал он на американском военном кладбище во время своего последнего визита в июне этого года.  

Напомним

На церемонии во Франции главы западных государств почтили память о высадке союзников в Нормандии в годы Второй мировой войны

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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