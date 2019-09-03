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Джапарова написала заяву на звільнення

Джапарова написала заяву на звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова написала заяву на звільнення. Про це сама Джапарова повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Заява написана. За плечима 4 роки роботи 24/7 в #МінСтець; всі ці роки намагалась бути максимально публічної у своїй діяльності, тож не буду підсумовувати успіхи та надбання", - написала Джапарова.

Вона висловила вдячність команді, колегам, громадським організаціям, партнерам та Юрію Стецю "за всі проекти, що реалізували разом".

"Той величезний досвід мікро-, макро-, кризового та іншого менеджменту точно буде в нагоді попереду, адже в серці - Крим та мій народ…" - зазначила Джапарова.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів України.

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