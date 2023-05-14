Дякуємо за мир в Молдові: представник країни звернувся до українців на Євробаченні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Представник Молдови на Євробаченні подякував українцям за мир в його країні, пише УНН.
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Так, виконавець з Молдови Паша Парфені після свого виступу зі сцени звернувся до українців.
"Україно, дякую за мир у Молдові! Молдова - це Європа", - вигукнув він.
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Сьогодні у Ліверпулі проходить фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023.
Під час урочистого Параду прапорів на сцені конкурсу виступили переможниця Євробачення-2016 Jamala, та представники України на пісенному конкурсі Go_A, Тіна Кароль, й Вєрка Сердючка.
А принцеса Вельська Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано для кліпу-відкриття фіналу від Kalush Orchestra.