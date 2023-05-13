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Євробачення 2023: у Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу

Київ • УНН

 • 1433427 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу "Євробачення", пише УНН.

Деталі

У завершальному етапі конкурсу свої номери покажуть представники 26 країн, серед них й Україна. Українький гурт TVORCHI виступатиме під номером 19. Відомо, що конкурсанти виступатимуть в такому порядку:

  • Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  • Португалія: Mimicat - Ai Coraçao;
  • Швейцарія: Remo Forrer - Watergun;
  • Польща: Blanka – Solo;
  • Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  • Франція: La Zarra - Évidemment;
  • Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  • Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;
  • Швеція: Loreen - Tattoo;
  • Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje;
  • Італія: Marco Mengoni - Due vite;
  • Естонія: Alika - Bridges;
  • Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha;
  • Чехія: Vesna - My Sister's Crown;
  • Австралія: Voyager - Promise;
  • Бельгія: Gustaph – Because Of You;
  • Вірменія: Brunette - Future Lover;
  • Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna;
  • Україна: TVORCHI – Heart Of Steel;
  • Норвегія: Alessandra – Queen of Kings;
  • Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  • Литва: Monika Linkyte - Stay;
  • Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn;
  • Словенія: Joker Out – Carpe Diem;
  • Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!;
  • Велика Британія: Mae Muller - I Wrote A Song

    • Гурт Kalush Orchestra відкриває фінал Євробачення-2023 переможною піснею "Stefania" та новим треком "Changes".

    Доповнення

    Міністр культури та інформаційної політики України також прокоментував фінал пісеннного конкурсу. 

    "Сполучене Королівство Великої Британії з початку війни стоїть пліч-о-пліч з об’єднаною Україною. Цьогорічне грандіозне "Євробачення" у буквально синьо-жовтому Ліверпулі – ще один, черговий приклад дійсно братської підтримки британського народу.

    Разом з державним секретарем Великої Британії з питань культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер висловлюємо вдячність кожному, хто брав участь в організації події такого масштабу. Грандіозний фінал історичного україно-британського "Євробачення" вже сьогодні", - написав Ткаченко.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ставки на фінал Євробачення-2023: хто має найвищі шанси на перемогу

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