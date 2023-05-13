Євробачення 2023: у Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу "Євробачення", пише УНН.
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У завершальному етапі конкурсу свої номери покажуть представники 26 країн, серед них й Україна. Українький гурт TVORCHI виступатиме під номером 19. Відомо, що конкурсанти виступатимуть в такому порядку:
Гурт Kalush Orchestra відкриває фінал Євробачення-2023 переможною піснею "Stefania" та новим треком "Changes".
Доповнення
Міністр культури та інформаційної політики України також прокоментував фінал пісеннного конкурсу.
"Сполучене Королівство Великої Британії з початку війни стоїть пліч-о-пліч з об’єднаною Україною. Цьогорічне грандіозне "Євробачення" у буквально синьо-жовтому Ліверпулі – ще один, черговий приклад дійсно братської підтримки британського народу.
Разом з державним секретарем Великої Британії з питань культури, ЗМІ та спорту Люсі Фрейзер висловлюємо вдячність кожному, хто брав участь в організації події такого масштабу. Грандіозний фінал історичного україно-британського "Євробачення" вже сьогодні", - написав Ткаченко.
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