Евровидение 2023: в Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса

Детали

В заключительном этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Известно, что конкурсанты будут выступать в таком порядке:

Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;

Португалия: Mimicat - Ai Coraçao;

Швейцария: Remo Forrer - Watergun;

Польша: Blanka – Solo;

Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava;

Франция: La Zarra - Évidemment;

Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;

Испания: Blanca Paloma – Eaea;

Швеция: Loreen - Tattoo;

Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje;

Италия: Marco Mengoni - Due vite;

Эстония: Alika - Bridges;

Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha;

Чехия: Vesna - My Sister's Crown;

Австралия: Voyager - Promise;

Бельгия: Gustaph – Because Of You;

Армения: Brunette - Future Lover;

Молдова: Паша Парфени - Soarele si Luna;

Украина: TVORCHI – Heart Of Steel;

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings;

Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

Литва: Monika Linkyte - Stay;

Израиль: Noa Kirel – Unicorn;

Словения: Joker Out – Carpe Diem;

Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!;

Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

Группа Kalush Orchestra открывает финал Евровидения-2023 победной песней "Stefania" и новым треком "Changes".

Дополнение

Министр культуры и информационной политики Украины также прокомментировал финал песенного конкурса.

"Соединенное Королевство Великобритании с начала войны стоит бок о бок с объединенной Украиной. Нынешнее грандиозное "Евровидение" в буквально сине-желтом Ливерпуле – еще один, очередной пример действительно братской поддержки британского народа.

Вместе с государственным секретарем Великобритании по вопросам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер выражаем благодарность каждому, кто принимал участие в организации события такого масштаба. Грандиозный финал исторического украино-британского "Евровидения" уже сегодня", - написал Ткаченко.

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