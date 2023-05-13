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Евровидение 2023: в Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса "Евровидение", пишет УНН.

Детали

В заключительном этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Известно, что конкурсанты будут выступать в таком порядке:

  • Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
  • Португалия: Mimicat - Ai Coraçao;
  • Швейцария: Remo Forrer - Watergun;
  • Польша: Blanka – Solo;
  • Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava;
  • Франция: La Zarra - Évidemment;
  • Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  • Испания: Blanca Paloma – Eaea;
  • Швеция: Loreen - Tattoo;
  • Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje;
  • Италия: Marco Mengoni - Due vite;
  • Эстония: Alika - Bridges;
  • Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha;
  • Чехия: Vesna - My Sister's Crown;
  • Австралия: Voyager - Promise;
  • Бельгия: Gustaph – Because Of You;
  • Армения: Brunette - Future Lover;
  • Молдова: Паша Парфени - Soarele si Luna;
  • Украина: TVORCHI – Heart Of Steel;
  • Норвегия: Alessandra – Queen of Kings;
  • Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
  • Литва: Monika Linkyte - Stay;
  • Израиль: Noa Kirel – Unicorn;
  • Словения: Joker Out – Carpe Diem;
  • Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!;
  • Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song

    • Группа Kalush Orchestra открывает финал Евровидения-2023 победной песней "Stefania" и новым треком "Changes".

    Дополнение

    Министр культуры и информационной политики Украины также прокомментировал финал песенного конкурса. 

    "Соединенное Королевство Великобритании с начала войны стоит бок о бок с объединенной Украиной. Нынешнее грандиозное "Евровидение" в буквально сине-желтом Ливерпуле – еще один, очередной пример действительно братской поддержки британского народа.

    Вместе с государственным секретарем Великобритании по вопросам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер выражаем благодарность каждому, кто принимал участие в организации события такого масштаба. Грандиозный финал исторического украино-британского "Евровидения" уже сегодня", - написал Ткаченко.

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