Евровидение 2023: в Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса "Евровидение", пишет УНН.
Детали
В заключительном этапе конкурса свои номера покажут представители 26 стран, среди них и Украина. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19. Известно, что конкурсанты будут выступать в таком порядке:
Группа Kalush Orchestra открывает финал Евровидения-2023 победной песней "Stefania" и новым треком "Changes".
Дополнение
Министр культуры и информационной политики Украины также прокомментировал финал песенного конкурса.
"Соединенное Королевство Великобритании с начала войны стоит бок о бок с объединенной Украиной. Нынешнее грандиозное "Евровидение" в буквально сине-желтом Ливерпуле – еще один, очередной пример действительно братской поддержки британского народа.
Вместе с государственным секретарем Великобритании по вопросам культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер выражаем благодарность каждому, кто принимал участие в организации события такого масштаба. Грандиозный финал исторического украино-британского "Евровидения" уже сегодня", - написал Ткаченко.
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