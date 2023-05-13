Ставки на фінал Євробачення-2023: хто має найвищі шанси на перемогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Найкращі шанси стати переможцем Євробачення-2023 має швецька співачка Loreen Tattoo. На думку букмекерів, вірогідність її перемоги перевищує 50%, пише УНН.
Напередодні фіналу Євробачення, який стартує сьогодні о 22:00 за київським часом на Ліверпуль-Арені, букмекери продовжують оцінувати шанси учасників на перемогу.
Трійка лідерів, яка визначилася ще до початку пісенного конкурсу залишається незмінною.
Але швецька співачка Loreen лідирує з досить солідним відривом. Її шанси на перемогу букмекери оцінюють у 52%. Вірогідність перемоги фінського виконавця Käärijä з піснею Cha Cha Cha оцінюються у 22%. На третьому місці український гурт TVORCHI з композицією Heart Of Steel, і скромні 6% від букмекерів на перемогу.
Також до десятки можливих переможців, але з мінімальними шансами, потрапили представники Ізраїлю, Іспанії, Франції, Норвегії, Італії, Великої Британії та Австрії.
Представники інших 16-ти країн, що вийшли до фіналу, на думку букмекерів, мають практично нульові шанси тріумфувати на Євробаченні-2023.
До речі
У 2012 році Loreen з піснею Euphoria вже виграла Євробачення, яке проводилося у Баку.
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