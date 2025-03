Фінал Євробачення-2023: під яким номером виступатимуть TVORCHI, коли оголосять склад журі від України

Гранд-фінал Евробачення-2023 стартує на Ліверпуль-Арені о 22:00 за київським часом. За перемогу у конкурсі змагатимуться представники 26 шести країн. 20 з них потрапили до фіналу за підсумками двох півфіналів, що відбулися 9 та 11 травня.

Під час заключного виступу до них доєднаються ще шість країн, які потрапили до фіналу автоматично: Велика Британія, Німеччина, Італія, Франція, Іспанія як співзасновники Європейської мовної спілки, Україна як переможець Євробачення-2022.

Хто відкриватиме конкурс і під яким номером виступатимуть TVORCHI

Першими на сцену фіналу Євробачення піднімуться представниці Австрії Teya & Salena, завершальну пісню фіналу виконає співачка з Великої Британії Mae Muller. Українький гурт TVORCHI виступатиме під номером 19.

1. Австрія: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;

2. Португалія: Mimicat - Ai Coraçao;

3. Швейцарія: Remo Forrer - Watergun;

4. Польща: Blanka – Solo;

5. Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava;

6. Франція: La Zarra - Évidemment;

7. Кіпр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;

8. Іспанія: Blanca Paloma – Eaea;

9. Швеція: Loreen - Tattoo;

10. Албанія: Albina & Familja Kelmendi - Duje;

11. Італія: Marco Mengoni - Due vite;

12. Естонія: Alika - Bridges;

13. Фінляндія: Käärijä - Cha Cha Cha;

14. Чехія: Vesna - My Sister's Crown;

15. Австралія: Voyager - Promise;

16. Бельгія: Gustaph – Because Of You;

17. Вірменія: Brunette - Future Lover;

18. Молдова: Паша Парфені - Soarele si Luna;

19. Україна: TVORCHI – Heart Of Steel;

20. Норвегія: Alessandra – Queen of Kings;

21. Німеччина: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;

22. Литва: Monika Linkyte - Stay;

23. Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn;

24. Словенія: Joker Out – Carpe Diem;

25. Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!;

26. Велика Британія: Mae Muller - I Wrote A Song

Без невеличкого скандалу за участі України не обійшлося

12 травня видання The Times написало, що Зеленський хотів звернутися до учасників та глядачів Євробачення, однак йому відмовили.



У Європейській мовній спілці висловили жаль з цього приводу і пояснили що таке звернення Президента України суперечило би правилам організації конкурсу.

В Офісі Президента цю інформацію заперечили, зазначили що ніяких запитів щодо промови Зеленського на Євробаченні нікуди не надсилали. А вже після цього в офісі прем'єра Британії заявили, що «розчаровані» рішенням заблокувати звернення Зеленського у фіналі пісенного конкурсу.

Євробачення-2023 в Україні, нагадаємо, транслює канал «Суспільне Культура». Також за фіналом пісенного конкурсу можна буде спостерігати на інших діджитал-платформах «Суспільного», сайті eurovision.ua, YouTube-каналі «Євробачення Україна».

Однією з ведучих фіналу буде українська виконавиця Юлія Саніна.

На відміну від півфіналів, оцінювати виконавців будуть національні журі. Відбір членів українського журі завершився ще 5 квітня. Від України претендентами до журі були ROXOLANA, Олена Гребенюк, Михайло Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвієнко, Олександр Фоззі Сидоренко, Олег Собчук, Світлана Тарабарова, Євген Хмара та Олена Шоптенко.

За правилами Євробачення його склад буде оголошено сьогодні.