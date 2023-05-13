Финал Евровидения-2023: под каким номером будут выступать TVORCHI, когда объявят состав жюри от Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле состоится финал 67-гого песенного конкурса Евровидение, пишет УНН.
Гранд-финал Евровидения-2023 стартует на Ливерпуль-Арене в 22:00 по киевскому времени. За победу в конкурсе будут соревноваться представители 26 шести стран. 20 из них попали в финал по итогам двух полуфиналов, состоявшихся 9 и 11 мая.
Во время заключительного выступления к ним присоединятся еще шесть стран, которые попали в финал автоматически: Великобритания, Германия, Италия, Франция, Испания как соучредители Европейского вещательного союза, Украина как победитель Евровидения-2022.
Кто будет открывать конкурс и под каким номером будут выступать TVORCHI
Первыми на сцену финала Евровидения поднимутся представительницы Австрии Teya & Salena, завершающую песню финала исполнит певица из Великобритании Mae Muller. Украинская группа TVORCHI будет выступать под номером 19.
1. Австрия: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?;
2. Португалия: Mimicat - Ai Coraçao;
3. Швейцария: Remo Forrer - Watergun;
4. Польша: Blanka – Solo;
5. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava;
6. Франция: La Zarra - Évidemment;
7. Кипр: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
8. Испания: Blanca Paloma – Eaea;
9. Швеция: Loreen - Tattoo;
10. Албания: Albina & Familja Kelmendi - Duje;
11. Италия: Marco Mengoni - Due vite;
12. Эстония: Alika - Bridges;
13. Финляндия: Kääärijä - Cha Cha Cha;
14. Чехия: Vesna - My Sister's Crown;
15. Австралия: Voyager - Promise;
16. Бельгия: Gustaph – Because Of You;
17. Армения: Brunette - Future Lover;
18. Молдова: Паша Парфени - Soarele si Luna;
19. Украина: TVORCHI – Heart Of Steel;
20. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings;
21. Германия: Lord Of The Lost – Blood & Glitter;
22. Литва: Monika Linkyte - Stay;
23. Израиль: Noa Kirel – Unicorn;
24. Словения: Joker Out – Carpe Diem;
25. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!;
26. Великобритания: Mae Muller - I Wrote A Song
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Без небольшого скандала с участием Украины не обошлось
12 мая издание The Times написало, что Зеленский хотел обратиться к участникам и зрителям Евровидения, однако ему отказали.
В Европейском вещательном союзе выразили сожаление по этому поводу и объяснили, что такое обращение Президента Украины противоречило бы правилам организации конкурса.
В Офисе Президента эту информацию опровергли, отметили что никаких запросов относительно речи Зеленского на Евровидении никуда не посылали. А уже после этого в офисе премьера Британии заявили, что «разочарованы» решением заблокировать обращение Зеленского в финале песенного конкурса.
Интересное
Евровидение-2023 в Украине, напомним, транслирует канал «Суспільне Культура». Также за финалом песенного конкурса можно будет наблюдать на других диджитал-платформах «Суспільного», сайте eurovision.ua, YouTube-канале «Евровидения Украина».
Одной из ведущих финала будет украинская исполнительница Юлия Санина.
В отличие от полуфиналов, оценивать исполнителей будут национальные жюри. Отбор членов украинского жюри завершился еще 5 апреля. От Украины претендентами в жюри были ROXOLANA, Елена Гребенюк, Михаил Клименко, Амадор Лопес, Тоня Матвиенко, Александр Фоззи Сидоренко, Олег Собчук, Светлана Тарабарова, Евгений Хмара и Алена Шоптенко.
По правилам Евровидения его состав будет объявлен сегодня.