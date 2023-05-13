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Ставки на финал Евровидения-2023: кто имеет самые высокие шансы на победу

Ставки на финал Евровидения-2023: кто имеет самые высокие шансы на победу

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 мая. УНН. Наилучшие шансы стать победителем Евровидения-2023 имеет шведская певица Loreen Tattoo. По мнению букмекеров, вероятность ее победы превышает 50%, пишет УНН.

В преддверии финала Евровидения, который стартует сегодня в 22:00 по киевскому времени на Ливерпуль-Арене, букмекеры продолжают оценивать шансы участников на победу.

Тройка лидеров, которая определилась еще до начала песенного конкурса остается неизменной.

Но шведская певица Loreen лидирует с довольно солидным отрывом. Ее шансы на победу букмекеры оценивают в 52%. Вероятность победы финского исполнителя Kääärijä с песней Cha Cha Cha оцениваются в 22%. На третьем месте украинская группа TVORCHI с композицией Heart Of Steel, и скромные 6% от букмекеров на победу.

Также в десятку возможных победителей, но с минимальными шансами, попали представители Израиля, Испании, Франции, Норвегии, Италии, Великобритании и Австрии.

Представители остальных 16-ти стран, вышедших в финал, по мнению букмекеров, имеют практически нулевые шансы триумфовать на Евровидении-2023.

Кстати 

В 2012 году Loreen с песней Euphoria уже выиграла Евровидение, которое проводилось в Баку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финал Евровидения-2023: под каким номером будут выступать TVORCHI, когда объявят состав жюри от Украины

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