Спасибо за мир в Молдове: представитель страны обратился к украинцам на Евровидении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Представитель Молдовы на Евровидении поблагодарил украинцев за мир в его стране, пишет УНН.
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Так, исполнитель из Молдовы Паша Парфени после своего выступления со сцены обратился к украинцам.
"Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова - это Европа", - воскликнул он.
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Сегодня в Ливерпуле проходит финал песенного конкурса Евровидение 2023.
Во время торжественного Парада флагов на сцене конкурса выступили победительница Евровидения-2016 Jamala, и представители Украины на песенном конкурсе Go_A, Тина Кароль, и Верка Сердючка.
А принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа-открытия финала от Kalush Orchestra.