Jamala, Go_A, Тіна Кароль та Вєрка Сердючка - у Ліверпулі відбулось урочисте відкриття фіналу Євробачення за участі українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Ліверпулі відбулось урочисте відкриття фіналу Євробачення, під час якого виступили українські зірки, пише УНН.
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Так, під час Параду прапорів виступили переможниця Євробачення-2016 Jamala, та представники України на пісенному конкурсі Go_A, Тіна Кароль, й Вєрка Сердючка.
Тим часом, в Україні вже оголосили склад національного журі на Євробаченні-2023.
Так, українці обрали п’ятірку журі з десяти кандидатів, яка голосує за найкращих виконавців у фіналі Євробачення-2023.
До складу національного журі увійшли:
- Олександр Фоззі Сидоренко, співак, учасник гурту ТНМК
- Світлана Тарабарова, співачка, композиторка й авторка пісень
- Тоня Матвієнко, заслужена артистка України
- Олег Собчук, фронтмен і засновник гурту "СКАЙ"
- Євген Хмара, композитор і піаніст
Нагадаємо
У Ліверпулі стартував фінал пісенного конкурсу Євробачення 2023.