Jamala, Go_A, Тина Кароль и Верка Сердючка - в Ливерпуле состоялось торжественное открытие финала Евровидения с участием украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Ливерпуле состоялось торжественное открытие финала Евровидения, во время которого выступили украинские звезды, пишет УНН.
Детали
Так, во время Парада флагов выступили победительница Евровидения-2016 Jamala, и представители Украины на песенном конкурсе Go_A, Тина Кароль, и Верка Сердючка.
Тем временем, в Украине уже объявили состав национального жюри на Евровидении-2023.
Так, украинцы выбрали пятерку жюри из десяти кандидатов, которая голосует за лучших исполнителей в финале Евровидения-2023.
В состав национального жюри вошли:
- Александр Фоззи Сидоренко, певец, участник группы ТНМК
- Светлана Тарабарова, певица, композитор и автор песен
- Тоня Матвиенко, заслуженная артистка Украины
- Олег Собчук, фронтмен и основатель группы "СКАЙ"
- Евгений Хмара, композитор и пианист
Напомним
В Ливерпуле стартовал финал песенного конкурса Евровидение 2023.