Відкриття Євробачення: Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано для кліпу Kalush Orchestra
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Принцеса Вельська Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано для кліпу-відкриття фіналу Kalush Orchestra на Євробаченні 2023, передає УНН.
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Кейт Міддлтон підтримала Україну та зіграла на фортепіано для кліпу Kalush Orchestra.
"Приємно приєднатися до оркестру Калуша в особливому виконанні минулорічної переможної пісні
Насолоджуйтесь шоу, Ліверпуль", - написали на сторінці Twitter принца та принцеси Вельських.
Нагадаємо
Під час Параду прапорів Євробачення виступили переможниця Євробачення-2016 Jamala, та представники України на пісенному конкурсі Go_A, Тіна Кароль, й Вєрка Сердючка.
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