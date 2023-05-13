Открытие Евровидения: Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа-открытия финала Kalush Orchestra на Евровидении 2023, передает УНН.
Детали
Кейт Миддлтон поддержала Украину и сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra.
"Приятно присоединиться к оркестру Калуша в особом исполнении прошлогодней победной песни
Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль", - написали на странице Twitter принца и принцессы Уэльских.
Напоминим
Во время Парада флагов Евровидения выступили победительница Евровидения-2016 Jamala, и представители Украины на песенном конкурсе Go_A, Тина Кароль, и Верка Сердючка.
Переглянути цей допис в Instagram