Открытие Евровидения: Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra

Детали

Кейт Миддлтон поддержала Украину и сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra.

"Приятно присоединиться к оркестру Калуша в особом исполнении прошлогодней победной песни

Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль", - написали на странице Twitter принца и принцессы Уэльских.

Напоминим

Во время Парада флагов Евровидения выступили победительница Евровидения-2016 Jamala, и представители Украины на песенном конкурсе Go_A, Тина Кароль, и Верка Сердючка.