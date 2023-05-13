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13 марта, 19:26 • 77112 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 117327 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 112758 просмотра

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13 марта, 13:40 • 112326 просмотра

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13 марта, 10:29 • 100386 просмотра

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13 марта, 06:36 • 111762 просмотра

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Открытие Евровидения: Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra

Киев • УНН

 • 2437745 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сыграла на фортепиано для клипа-открытия финала Kalush Orchestra на Евровидении 2023, передает УНН.

Детали

Кейт Миддлтон поддержала Украину и сыграла на фортепиано для клипа Kalush Orchestra.

"Приятно присоединиться к оркестру Калуша в особом исполнении прошлогодней победной песни

Наслаждайтесь шоу, Ливерпуль", - написали на странице Twitter принца и принцессы Уэльских.

Напоминим

Во время Парада флагов Евровидения выступили победительница Евровидения-2016 Jamala, и представители Украины на песенном конкурсе Go_A, Тина Кароль, и Верка Сердючка.

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