Двоє поранених - наслідки обстрілів Харківщини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За минулу добу внаслідок обстрілів Харківської області, двоє чоловіків отримали поранення. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
За його словами, минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
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“Внаслідок мінометного обстрілу с. Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль. У с. Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років”.
Окрім, цього, у Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди. А у с. Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.
Також, як повідомив голова ОВА, У с. Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну типу “Пелюстка”, госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.
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