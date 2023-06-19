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Двое раненых - последствия обстрелов Харьковщины

Киев • УНН

 • 815927 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. За минувшие сутки в результате обстрелов Харьковской области, двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Двое раненых - последствия обстрелов Харьковщины

По его словам, за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

Цитата

“В результате минометного обстрела с. Липцы Харьковского района разрушены 2 частных жилых дома, получил ранения 35-летний гражданский мужчина, поврежден автомобиль. В с. Первомайское Изюмского района из-за артиллерийского обстрела врага получил ранения и был госпитализирован мужчина 65 лет”.

Кроме, этого, в Волчанске Чугуевского района обстрелом повреждена линия электропередач, по меньшей мере 2 дома и хозяйственные постройки. А в с. Морозова Долина Богодуховского района из-за вражеского обстрела произошел пожар в лесополосе за пределами населенного пункта.

Также, как сообщил председатель ОВА, в с. Токаревка Харьковского района местный житель 52 лет наступил на мину типа “Лепесток”, госпитализирован с ранением средней тяжести.

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