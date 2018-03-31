Двоє людей загинуло у ДТП на Закарпатті

“Прибувши на місце події, полісмени виявили авто „Volkswagen Golf“, водій якого, за попередньою інформацією, виконуючи маневр обгону декількох автомобілів, не забезпечив безпеку дорожнього руху, скоїв зіткнення із транспортним засобом „Toyota Camry“, що повертав ліворуч, після чого здійснив зіткнення з деревом. Патрульні викликали швидку допомогу та слідчо-оперативну групу, а самі забезпечили охорону місця події. В наслідок ДТП двоє осіб загинули”, — повідомляють у патрульній поліції.

Наразі поліція встановлює всі обставини смертельної аварії.

Як повідомляв УНН, шестеро людей постраждали внаслідок ДТП на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області.