Два человека погибли в ДТП на Закарпатье

“Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили авто „Volkswagen Golf“, водитель которого, по предварительной информации, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил столкновение с транспортным средством „Toyota Camry“, что поворачивал налево, после чего совершил столкновение с деревом. Патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативная группа, а сами обеспечили охрану места происшествия. В результате ДТП два человека погибли ”, - сообщают в патрульной полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщал УНН, шесть человек пострадали в результате ДТП на Житомирщине, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.