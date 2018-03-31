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Два человека погибли в ДТП на Закарпатье

Два человека погибли в ДТП на Закарпатье

Киев  •  УНН

 • 22924 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня на автодороге Киев-Чоп возле села Ратовцы Ужгородского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом говорится в сообщении Управления патрульной полиции Закарпатской области, передает УНН.

“Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили авто „Volkswagen Golf“, водитель которого, по предварительной информации, выполняя маневр обгона нескольких автомобилей, не обеспечил безопасность дорожного движения, совершил столкновение с транспортным средством „Toyota Camry“, что поворачивал налево, после чего совершил столкновение с деревом. Патрульные вызвали скорую помощь и следственно-оперативная группа, а сами обеспечили охрану места происшествия. В результате ДТП два человека погибли ”, - сообщают в патрульной полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства смертельной аварии.

Как сообщал УНН, шесть человек пострадали в результате ДТП на Житомирщине, сообщает отдел коммуникации ГУ ЧП в Житомирской области.

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