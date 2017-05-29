Двоє людей загинули у повені на середньому заході США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Дві людини загинули і одна зникла без вісті після того, як автомобіль, в якому перебували люди, затопило під час повені в Бренсоні в американському штаті Міссурі, передає УНН з посиланням на CNN.
Два тіла знайшли в неділю після того, як напередодні автомобіль, в якому перебували три людини, в'їхав у воду. Всі троє - з Нешвілла в Арканзасі - відвідували Бренсон у Міссурі через турніри з баскетболу HoopsPlay, які там проводилися, повідомила міська влада.
Рятувальники все ще шукають водія транспортного засобу. При цьому щонайменше 12 осіб було врятовано під час швидкого припливу води, пише видання.
Як зазначається, через шторм без світла опинилися більше 150 тис. жителів в районі Мемфіса - і у деяких з них можуть не відновити електропостачання протягом тижня.
Негода, що загрожувала 40 мільйонам людей від Техасу до Пенсільванії в неділю, просунеться до південного сходу в понеділок - у райони Міссісіпі, Алабами, Джорджії і Кароліни.
І хоч загалом погана погода утримається на південному сході США, шторм зачепить і північ та середню частину узбережжя Атлантичного океану.
Пенсильванія, Вашингтон, округ Колумбія і Західна Вірджинія "також будуть мати справу з дуже сильним дощем і потенційно небезпечною погодою", повідомив метеоролог.
Нагадаємо, наприкінці квітня через повені у двох американських штатах введено режим НС.