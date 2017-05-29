Два человека погибли в наводнении на среднем западе США

Два тела нашли в воскресенье после того, как накануне автомобиль, в котором находились три человека, въехал в воду. Все трое - из Нэшвилла в Арканзасе - посещали Брэнсон в Миссури из-за турниров по баскетболу HoopsPlay, которые там проводились, сообщили городские власти.

Спасатели все еще ищут водителя транспортного средства. При этом не менее 12 человек были спасены во время быстрого наводнения, пишет издание.

Как отмечается, из-за шторма без света оказались более 150 тыс. жителей в районе Мемфиса - и у некоторых из них могут не восстановить электроснабжение в течение недели.

Непогода, что угрожала 40 миллионам людей от Техаса до Пенсильвании в воскресенье, продвинется к юго-востоку в понедельник - в районы Миссисипи, Алабамы, Джорджии и Каролины.

И хотя в целом плохая погода сохранится на юго-востоке США, шторм затронет и север и среднюю часть побережья Атлантического океана.

Пенсильвания, Вашингтон, округ Колумбия и Западная Вирджиния "также будут иметь дело с очень сильным дождем и потенциально опасной погодой", сообщил метеоролог.

Напомним, в конце апреля из-за наводнения в двух американских штатах был введен режим ЧС.