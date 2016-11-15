Двоє бойовиків загинуло на Донбасі минулої доби, ще троє поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Минулої доби у зоні АТО було ліквідовано двоє бойовиків, ще троє – отримали поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"Маємо підтверджені втрати з боку противника. Це двоє окупантів ліквідовано і троє поранено. Цих втрат російсько-окупаційні війська понесли в так званій другій та сотій бригаді", - повідомив він.
Нагадаємо, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.