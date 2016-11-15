Двоє бойовиків загинуло на Донбасі минулої доби, ще троє поранені

"Маємо підтверджені втрати з боку противника. Це двоє окупантів ліквідовано і троє поранено. Цих втрат російсько-окупаційні війська понесли в так званій другій та сотій бригаді", - повідомив він.

Нагадаємо, шестеро українських військових отримали поранення за добу в зоні АТО.