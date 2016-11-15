Два боевика погибли на Донбассе за прошедшие сутки, еще трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки в зоне АТО были ликвидированы два боевика, еще трое - получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Есть подтвержденные потери со стороны противника. Это двое оккупантов ликвидированы и трое ранены. Эти потери российско-оккупационные войска понесли в так называемой второй и сотой бригаде", - сообщил он.
Напомним, шестеро украинских военных получили ранения за сутки в зоне АТО.