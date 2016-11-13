Двох поліцейських поранено в результаті протестів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Двоє поліцейських отримали поранення в ході протестів проти обраного президента США Дональда Трампа в місті Індіанаполіс (штат Індіана), троє протестувальників затримані, передає УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Троє затримані, двоє поліцейських отримали поранення після того, як протестуючі кинули каміння в офіцерів, які намагаються підтримувати порядок в центрі міста,” — йдеться в повідомленні.
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У ряді великих міст США проходять виступи тисяч противників обраного президента Д.Трампа.
Основними осередками протестів стали Маямі, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Філадельфія і Портленд. Акції також пройшли в Вашингтоні та Лос-Анджелесі. У деяких містах мирні демонстрації переросли в заворушення, поліція вжила відповідних заходів, затримано сотні людей.