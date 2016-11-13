Двое полицейских ранены в результате протестов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Двое полицейских получили ранения в ходе протестов против избранного президента США Дональда Трампа в городе Индианаполис (штат Индиана), трое протестующих задержаны, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Трое задержаны, двое полицейских получили ранения после того, как протестующие бросили камни в офицеров, которые пытаются поддерживать порядок в центре города", - говорится в сообщении.
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В ряде крупных городов США проходят выступления тысяч противников избранного президента Д.Трампа.
Основными очагами протестов стали Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Атланта, Филадельфия и Портленд. Акции также прошли в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. В некоторых городах мирные демонстрации переросли в беспорядки, полиция приняла соответствующие меры, задержаны сотни людей.