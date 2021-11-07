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Дві українські тенісистки пробилися до основної сітки турніру WTA-250

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Представниці українського тенісу Леся Цуренко та Катерина Козлова виграли свої поєдинки у фіналі кваліфікації на змаганнях у австрійському Лінці, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тенісу України.

Дві українські тенісистки пробилися до основної сітки турніру WTA-250

Деталі

Леся Цуренко подолала кваліфікацію на останньому в сезоні турнірі WTA 250 у Лінці. На шляху до основи вона обіграла Манді Мінеллу – 6:2, 6:1 і першу сіяну Жаклін Крістіан – 5:7, 6:4, 6:1.

Катерина Козлова слідом за Цуренко також вийшла в основу на турнірі WTA 250 у Лінці. Вона обіграла спочатку шосту сіяну Вікторію Томову – 6:1, 2:6, 6:2, а потім третю сіяну Ану Богдан – 7:6 (7:2), 6:4.

Доповнення

Збірна України отримала суперника по кваліфікації Кубку Біллі Кінг. 

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