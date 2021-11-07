Две украинские теннисистки пробились в основную сетку турнира WTA-250

Детали

Леся Цуренко преодолела квалификацию на последнем в сезоне турнире WTA 250 в Линце. На пути к основанию она обыграла Манди Минеллу - 6:2, 6:1 и первую сеяную Жаклин Кристиан - 5:7, 6:4, 6:1.

Екатерина Козлова вслед за Цуренко также вышла в основу на турнире WTA 250 в Линце. Она сначала обыграла шестую сеяную Викторию Томову - 6:1, 2:6, 6:2, а потом третью сеяную Ану Богдан - 7:6 (7:2), 6:4.

Дополнение

Сборная Украины получила соперника по квалификации Кубка Билли Кинг.