Дві країни виводять своїх військових із Іраку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Словаччина та Німеччина виводять свої військові контингенти з Іраку. Про це повідомляють видання Slovak Spectator та ANF, інформує УНН.
"Беручи до уваги сучасну ситуацію в Іраку, яка призвела до призупинення діяльності навчальної місії НАТО, сім словацьких солдатів були тимчасово переселені за межі району Іраку у відповідності з правилами безпеки", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що словацький уряд вживатиме подальших заходів на основі консультацій з союзниками.
У свою чергу уряд Німеччини наказав частково вивести війська німецької армії (Бундесвера) з Іраку.
Міністр закордонних справ Хайко Маас заявив у понеділок ввечері, що німецьких солдатів, які раніше дислокувались у столиці Багдаді та на Таджі, будуть переведені до Йорданії. Він сказав, що на такий крок Берлін пішов із міркувань безпеки.
"Якщо парламент і уряд більше не хочуть іноземних сил в Іраку, там більше не буде німецьких військ", - пояснив Маас.
Як повідомлялося раніше в УНН, глава Пентагону заявив, що США не планують виводити війська з Іраку.
Також раніше зазначалося, що НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані.
Нагадаємо, США ракетним ударом вбили в Багдаді командувача іранської спецслужби, що спричинило дестабілізацію становища в регіоні.