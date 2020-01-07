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Глава Пентагону заявив, що США не планують виводити війська з Іраку

Глава Пентагону заявив, що США не планують виводити війська з Іраку

Київ • УНН

 • 15170 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Сполучені Штати не планують виводити свої війська з Іраку. Про це заявив в понеділок журналістам міністр оборони США Марк Еспер, передає УНН.

“Рішення залишити Ірак немає”, — наводить його слова агентство Reuters. Еспер коментував передану раніше низкою ЗМІ, включаючи Reuters, інформацію про те, що очолювана США міжнародна антитерористична коаліція оголосила про рішення вивести війська з території Іраку. Reuters посилалися на лист, який, за інформацією видання, був переданий штабом операції “Непохитна рішучість” іракським військовим. “Я не знаю, що це за лист”, — сказав глава Пентагону. “Ми з’ясовуємо, звідки це прийшло, але рішення залишати Ірак немає. Крапка”, — підкреслив він.

Глава пресслужби Пентагону Алісса Фарах також заявила, що США не змінюють планів присутності в Іраку. “Ми продовжимо консультації з урядом Іраку в справі розгрому терористичного угрупування „Ісламська держава“ і маємо у планах підтримку іракських сил безпеки, — йдеться в повідомленні Фарах в Twitter. — Ми залишаємося прихильні коаліції по боротьбі з ІД та гарантіями безпечного і процвітаючого майбутнього для народу Іраку”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран може спробувати вбити американського високопосадовця у відповідь на знищення Солеймані — експосадовець Пентагону

5 січня парламент Іраку у відповідь на американські бомбардування в прийнятій на екстреному засіданні резолюції зобов’язав уряд “покласти край військовій присутності іноземних сил в республіці і припинити роботу в рамках угоди з безпеки, укладеного з силами міжнародної антитерористичної коаліції”.

Ситуація в Іраку різко загострилася 29 грудня після ударів ВПС США по об’єктах угруповання “Катаїб Хезболлах” в прикордонному з Сирією іракському місті Ель-Каїм. У Пентагоні тоді виступили з твердженням, що ця структура несе відповідальність за обстріл, який стався раніше по іракській базі під Кіркуком, де загинув американський фахівець. Дії США викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду Вашингтоном відносин з міжнародною антитерористичною операцією коаліційних сил.

Обстановка загострилася ще сильніше після того, як в ніч з 2 на 3 січня американські ВПС за розпорядженням президента США Дональда Трампа завдали удару в районі аеропорту Багдада, в результаті якого загинули командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ВС Ірану) Касем Сулеймані, заступник глави шиїтського ополчення “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махді аль-Мухандіс і ще кілька людей.

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