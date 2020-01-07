Глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака

“Решения покинуть Ирак нет”, — приводит его слова агентство Reuters. Эспер комментировал передаваемую ранее рядом СМИ, включая Reuters, информацию о том, что возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция объявила о решении вывести войска с территории Ирака. Reuters ссылались на письмо, которое, по информации издания, был передан штабом операции “Несокрушимая решительность” иракским военным. “Я не знаю, что это за письмо”, — сказал глава Пентагона. “Мы выясняем, откуда это пришло, но решение оставлять Ирак нет. Точка”, — подчеркнул он.

Глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах также заявила, что США не меняют планов присутствия в Ираке. “Мы продолжим консультации с правительством Ирака в деле разгрома террористической группировки „Исламское государство“ и имеем в планах поддержку иракских сил безопасности, — говорится в сообщении Фарах в Twitter. — Мы остаемся привержены коалиции по борьбе с ИГ и гарантиями безопасного и процветающего будущего для народа Ирака”.

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5 января парламент Ирака в ответ на американские бомбардировки в принятой на экстренном заседании резолюции обязал правительство “положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции”.

Ситуация в Ираке резко обострилась 29 декабря после ударов ВВС США по объектам группировки “Катаиб Хезболлах” в приграничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В Пентагоне тогда выступили с утверждением, что эта структура несет ответственность за обстрел, который произошел ранее по иракской базе под Киркуком, где погиб американский специалист. Действия США вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра Вашингтоном отношений с международной антитеррористической операцией коалиционных сил.

Обстановка накалилась еще сильнее после того, как в ночь со 2 на 3 января американские ВВС по распоряжению президента США Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погибли командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани, заместитель главы шиитского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааб” Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.