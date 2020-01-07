Две страны выводят своих военных из Ирака
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Словакия и Германия выводят свои военные контингенты из Ирака. Об этом сообщают издания Slovak Spectator и ANF, информирует УНН.
"Принимая во внимание современную ситуацию в Ираке, которая привела к приостановке деятельности учебной миссии НАТО, семь словацких солдат были временно переселены за пределы района Ирака в соответствии с правилами безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что словацкое правительство предпримет дальнейшие шаги на основе консультаций с союзниками.
В свою очередь правительство Германии приказало частично вывести войска немецкой армии (Бундесвера) из Ирака.
Министр иностранных дел Хайко Маас заявил в понедельник вечером, что немецкие солдаты, которые ранее дислоцировались в столице Багдаде и на Таджи, будут переведены в Иорданию. Он сказал, что на такой шаг Берлин пошел из соображений безопасности.
"Если парламент и правительство больше не хотят иностранных сил в Ираке, там больше не будет немецких войск", - пояснил Маас.
Как сообщалось ранее в УНН, глава Пентагона заявил, что США не планируют выводить войска из Ирака.
Также ранее отмечалось, что НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани.
Напомним, США ракетным ударом убили в Багдаде командующего иранской спецслужбы, повлекшее дестабилизацию положения в регионе.