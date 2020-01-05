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НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані

НАТО зупиняє тренувальну місію в іракській армії після вбивства Сулеймані

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. НАТО оголосило, що зупиняє тренувальну місію для солдатів в іракській армії після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує УНН.

В Альянсі заявили, що навіть якщо очолювана Канадою місія продовжиться, питання безпеки для її персоналу будуть “першочерговими”.

“Ми продовжуємо вживати всіх необхідних запобіжних заходів. Місія НАТО продовжується, але тренування тимчасово зупиняються”, — сказав речник НАТО Ділан Вайт.

Впливовий іранський генерал, командувач силами “Кудс” Касем Сулеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді в ніч на 3 січня. Іран пообіцяв помститися за вбивство генерала.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану швидкою та сильною відповіддю в разі атаки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вбивство іранського генерала: Пекін і Москва різко засудили дії Вашингтона

Нагадаємо, раніше стало відомо, що командувач спецслужбами “Аль-Кудс” іранського КВІР Касем Сулеймані і заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в п’ятницю ракетним ударом в районі аеропорту Багдада.

Пізніше Пентагон офіційно підтвердив загибель лідера “Аль-Кудс” іранського генерала Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США.

У свою чергу секретар Ради політичної доцільності Ірану Мохсен Резаї в п’ятницю поклявся “рішучої помстою Америці” за вбивство Касема Сулеймані, глави елітного загону “Аль-Кудс” в Багдаді.

Як повідомляв УНН, духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну загальнонаціональну жалобу після вбивства в Іраку іранського генерала Касема Сулеймані.

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