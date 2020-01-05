НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111847 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 127435 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105182 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107950 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108058 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131878 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130649 просмотра

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НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

НАТО останавливает тренировочную миссию в иракской армии после убийства Сулеймани

Киев  •  УНН

 • 12008 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. НАТО объявило, что останавливает тренировочную миссию для солдат в иракской армии после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Радио Свобода, информирует УНН.

В Альянсе заявили, что даже если возглавляемая Канадой миссия продолжится, вопрос безопасности для ее персонала будут “первоочередными”.

“Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО продолжается, но тренировки временно останавливаются”, — сказал представитель НАТО Дилан Уайт.

Влиятельный иранский генерал, командующий силами “Кудс” Касем Сулеймани погиб в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Иран пообещал отомстить за убийство генерала.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану быстрым и сильным ответом в случае атаки.

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Напомним, ранее стало известно, что командующий спецслужбами “Аль-Кудс” иранского КСИР Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты в пятницу ракетным ударом в районе аэропорта Багдада.

Позже Пентагон официально подтвердил гибель лидера “Аль-Кудс” иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

В свою очередь секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резаи в пятницу поклялся “решительной местью Америке” за убийство Касема Сулеймани, главы элитного отряда “Аль-Кудс” в Багдаде.

Как сообщал УНН, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

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