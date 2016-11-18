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Два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків

Два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків

Київ • УНН

 • 12875 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада пункти пропуску “Золоте” та “Марїнка” потрапили під обстріли бойовиків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Вчора, 17 листопада російсько-терористичні війська відкривали вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду “Золоте” та контрольному посту “Мар’їнка”.

Протягом години обстріл, який розпочався близько 21-ї години, вівся в напрямку “Мар’їнки”. Терористи використовували стрілецьку зброю та вели вогонь з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території.

Вже за декілька годин з боку населеного пункту Первомайськ використовуючи АГС-17 незаконні збройні формування відкрили вогонь по КПВВ “Золоте”, що на дорожньому коридорі “Лисичанськ — Стаханов”. Поряд з контрольним пунктом прикордонники зафіксували розриви 10 гранат.

У результаті обстрілу ніхто з прикордонників не постраждав.

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