Два пункти пропуску потрапили під обстріли бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада пункти пропуску “Золоте” та “Марїнка” потрапили під обстріли бойовиків. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Вчора, 17 листопада російсько-терористичні війська відкривали вогонь по контрольному пункту в’їзду-виїзду “Золоте” та контрольному посту “Мар’їнка”.
Протягом години обстріл, який розпочався близько 21-ї години, вівся в напрямку “Мар’їнки”. Терористи використовували стрілецьку зброю та вели вогонь з населеного пункту Олександрівка, що на неконтрольованій території.
Вже за декілька годин з боку населеного пункту Первомайськ використовуючи АГС-17 незаконні збройні формування відкрили вогонь по КПВВ “Золоте”, що на дорожньому коридорі “Лисичанськ — Стаханов”. Поряд з контрольним пунктом прикордонники зафіксували розриви 10 гранат.
У результаті обстрілу ніхто з прикордонників не постраждав.