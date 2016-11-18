Два пункта пропуска попали под обстрел боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября пункты пропуска "Золотое" и "Маринка" попали под обстрел боевиков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера, 17 ноября российско-террористические войска открывали огонь по контрольному пункту въезда-выезда "Золотой" и контрольном посту "Марьинка".
В течение часа обстрел, который начался около 21 часов, велся в направлении "Марьинки". Террористы использовали стрелковое оружие и вели огонь из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории.
Уже через несколько часов со стороны населенного пункта Первомайск используя АГС-17 незаконные вооруженные формирования открыли огонь по КПВВ "Золотой" на дорожном коридоре "Лисичанск - Стаханов". Наряду с контрольным пунктом пограничники зафиксировали разрывы 10 гранат.
В результате обстрела никто из пограничников не пострадал.