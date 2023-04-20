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Дуже серйозні системи ППО та інша зброя для захисту неба вже у нас - Зеленський

Київ • УНН

 • 749898 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Дуже серйозні системи ППО та інша зброя для захисту неба вже в Україні. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, пише УНН.

Цитата

"На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші", - зазначив Президент.

Деталі

Володимир Зеленський також подякував Сполученим Штатам за черговий пакет військової підтримки, про який було оголошено сьогодні.

Президент України окремо відзначив захисників і захисниць неба - Повітряних сил та відповідних підрозділів інших родів військ.

"Дякую всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави!", - сказав Зеленський.

Як зауважив Президент, у ніч на попередню добу особливо влучними були воїни 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" та мобільні вогневі групи 164-ї Слобідської радіотехнічної бригади повітряного командування "Схід". 

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