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Очень серьезные системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже у нас - Зеленский

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Очень серьезные системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже в Украине. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении, пишет УНН.

Цитата

"На уровне государства делается все, чтобы увеличивать возможность защищать и защищаться от российских ударов. Системы ПВО и другое оружие для защиты неба уже сейчас у нас, у Украины, очень серьезные. Но должны быть – и, уверен, будут – еще мощнее", - отметил Президент.

Детали

Владимир Зеленский также поблагодарил Соединенные Штаты за очередной пакет военной поддержки, о котором было объявлено сегодня.

Президент Украины отдельно отметил защитников и защитниц неба - Воздушных сил и соответствующих подразделений других родов войск.

"Спасибо всем, кто своей меткостью и скоростью обеспечивает эффективность для всего того оружия, которое появилось у нашего государства!", - сказал Зеленский.

Как отметил Президент, в ночь на предыдущие сутки особенно меткими были воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" и мобильные огневые группы 164-й Слободской радиотехнической бригады воздушного командования "Восток". 

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