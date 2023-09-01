“Дуже продуктивні переговори”: Резніков поговорив з міністром оборони Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Мінстр оборони України Олексій Резніков провів переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню, зазначивши що розмова була дуже продуктивною, інформує УНН з посиланням на заяву Резнікова у Х.
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“Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Себастьяном Лекорню. Високо ціную французьку відданість та роботу над наданням підтримки та допомоги у розбудові українського оборонного потенціалу”, - написав Резніков.
Нагадаємо
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна зацікавлена у французьких військових літаках Rafale та винищувачах виробництва інших країни, не лише американськими F-16.