“Дуже продуктивні переговори”: Резніков поговорив з міністром оборони Франції

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“Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Себастьяном Лекорню. Високо ціную французьку відданість та роботу над наданням підтримки та допомоги у розбудові українського оборонного потенціалу”, - написав Резніков.

Нагадаємо

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна зацікавлена у французьких військових літаках Rafale та винищувачах виробництва інших країни, не лише американськими F-16.